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У МЗС прокоментували затримання в Чехії росіянина, який брав участь в окупації Криму

Наразі Україна домагатиметься його екстрадиції.

У МЗС прокоментували затримання в Чехії росіянина, який брав участь в окупації Криму
Олександра Франчетті (ліворуч)
Фото: Миротворець

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували затримання в аеропорту Праги громадянина Росії Олександра Франчетті, який сприяв Росії в окупації Криму.

"12 вересня правоохоронні органи Чеської Республіки затримали в міжнародному аеропорту Праги на запит України громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті. Затримання стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців задля притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема - участі в російській окупації Криму", - зазначив спікер МЗС Олег Ніколенко.

Він також повідомив, що зараз українська сторона працює над завершенням необхідних процедур для передачі Франчетті правосуддю в Україні.

Нагадаємо, за інформацією сайту "Миротворець", Олександр Франчетті, відомий також під псевдо Александр Крамаренко, навесні 2014 року прибув до Севастополя. Там він увійшов до складу формування "Оборона Севастополя". 

Незабаром організував підрозділ "Північний вітер", який займався терором проукраїнського населення міста. Брав участь в захопленні Кримського півострова, нагороджений медаллю "За повернення Криму".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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