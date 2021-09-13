Ізраїль завдав ударів по цілях у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл

Жодне палестинське угрупування поки не взяло на себе відповідальність за ракети, однак Ізраїль покладає її на ХАМАС.

Ізраїль у понеділок завдав авіаударів по низці цілей в Секторі Гази у відповідь на ракетні обстріли з підконтрольній ХАМАС території. Бойові дії тривають третю ніч поспіль, пише Associated Press.

Дві ракети були випущені з інтервалом у кілька годин, обидві перехопила система оборони "Залізний купол", повідомляє Times of Israel. У відповідь на це Ізраїль атакував низку об'єктів ХАМАС. Ізраїльська армія повідомила, що нанесла удари по чотирьом об'єктам ХАМАС, що використовуються для військової підготовки, а також по майстерні зброї та входу в підземний тунель.

Повідомлень про жертви з обох сторін не надходило. Під час обстрілів по прикордонним населеним пунктам у неділю троє ізраїльтян отримали легкі поранення, коли бігли до укриттів.

Жодне палестинське угрупування поки не взяло на себе відповідальність за ракети, однак Ізраїль покладає її на ХАМАС.

Напруження між Ізраїлем і ХАМАС зросло на тлі втечі з ізраїльської в'язниці шістьох палестинських ув'язнених. Вони викопали тунель ложкою і втекли через каналізацію. Чотирьох із них затримали, на що палестинські бойовики відповіли осбтрілом. Пошуки ще двох тривають.

Крім того, сторони зіткнулися з труднощами в процесі довготривалого перемир'я, укладеного за посередництва Єгипту. Ізраїль і Палестина не можуть домовитися про систему відновлення катарських виплат родинам з Гази. Ізраїль вимагає гарантій, що ХАМАС не буде спрямовувати кошти на військові потреби.