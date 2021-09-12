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США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії

Таке рішення прийняли незважаючи на те, що королівство продовжує зазнавати повітряних атак з боку єменських бойовиків-хуситів.

США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Система Patriot PAC- 3
Фото: defence-point.com

Військові США забрали свою найсучаснішу систему протиракетної оборони та батареї Patriot із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє AP.

Таке рішення ухвалили незважаючи на те, що королівство продовжує зазнавати повітряних атак з боку єменських бойовиків-хуситів.

У той час як десятки тисяч американських військових залишаються на Аравійському півострові, в якості противаги збройним силам Ірану, арабські країни Перської затоки стурбовані планами США на майбутнє, оскільки американські військові протистоять зростаючій загрозі в Азії, яка потребує залучення засобів протиракетної оборони.

Передислокація системи ППО Patriot з авіабази принца Султана біля Ер-Ріяда сталася, коли Арабські союзники Америки у Перській затоці спостерігали за виведенням американських військових з Афганістану.

Напруженість залишається високою, оскільки мирні перемовини у Відні, схоже, зайшли у глухий кут через провал ядерної угоди Ірану зі світовими державами, що підвищує небезпеку майбутніх конфронтацій в регіоні.

Нагадаємо, що збройний конфлікт у Ємені триває з 2014 року. Повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Аллах", що захопили столицю Сану та значну частину північних районів країни, протистоять урядовим військам, які отримують підтримку від Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

У грудні 2018 року у Швеції було підписано мирну угоду між хуситами та єменським урядом.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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