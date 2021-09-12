США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії

Таке рішення прийняли незважаючи на те, що королівство продовжує зазнавати повітряних атак з боку єменських бойовиків-хуситів.

Військові США забрали свою найсучаснішу систему протиракетної оборони та батареї Patriot із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє AP.

Таке рішення ухвалили незважаючи на те, що королівство продовжує зазнавати повітряних атак з боку єменських бойовиків-хуситів.

У той час як десятки тисяч американських військових залишаються на Аравійському півострові, в якості противаги збройним силам Ірану, арабські країни Перської затоки стурбовані планами США на майбутнє, оскільки американські військові протистоять зростаючій загрозі в Азії, яка потребує залучення засобів протиракетної оборони.

Передислокація системи ППО Patriot з авіабази принца Султана біля Ер-Ріяда сталася, коли Арабські союзники Америки у Перській затоці спостерігали за виведенням американських військових з Афганістану.

Напруженість залишається високою, оскільки мирні перемовини у Відні, схоже, зайшли у глухий кут через провал ядерної угоди Ірану зі світовими державами, що підвищує небезпеку майбутніх конфронтацій в регіоні.

Нагадаємо, що збройний конфлікт у Ємені триває з 2014 року. Повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Аллах", що захопили столицю Сану та значну частину північних районів країни, протистоять урядовим військам, які отримують підтримку від Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

У грудні 2018 року у Швеції було підписано мирну угоду між хуситами та єменським урядом.