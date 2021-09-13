У Путіна заявили про ​зростання кількості українців, які "ненавидять Росію"

При цьому, на думку Пєскова, і росіяни, і українці – нібито "родичі".

Прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про зростання кількості українців, які "ненавидять Росію".

Про це він розповів у інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ.

На думку Пєскова, незважаючи на зростання в Україні кількості людей, які вже починають "ненавидіти Росію", і росіяни, і українці – нібито "родичі".

"Ви самі знаєте, яка зараз у нас "дружба" з Україною, але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що хоче нормалізації стосунків із Україною, але цьому, за його словами, заважають націоналісти та політики, які нібито виконують їхні забаганки.

Стосунки між Росією та Україною зіпсувалися після того, як РФ окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, що триває вже восьмий рік.

У квітні цього року РФ пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це було найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. У РНБО заявили, що моніторять ситуацію і готуються до будь-якого розвитку подій. Докладніше про це читайте в інтерв'ю секретаря РНБО для LB.ua – Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна».

20 квітні президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. У російському сенаті заявили, що "пропозиція про зустріч не має ніякого сенсу і що це – заява хорошого актора".

Путін заявив, що якщо Зеленський хоче поговорити про російсько-українські відносини, то "може приїхати у Москву в будь-який час", а до цього має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР". Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

26 квітня Зеленський доручив главі свого офісу Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним. У вересні в Кремлі заявили, що зустріч президентів РФ та України цього року "навряд чи можлива".