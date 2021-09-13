За добу на Донбасі загинув один військовий, ще троє дістали поранення

Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Нью-Йорка противник двічі обстріляв позиції українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Невельського збройні формування РФ вели вогонь із стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог два рази здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення несумісне з життям. Троє захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. В районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, в суботу на Донбасі загинув один військовий, десятеро отримали поранення і травми.

З ранку неділі, 12 вересня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Загинув 27-річний морпiх з 503 окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб. У вантажівку, якою він керував, бойовики влучили протитанковою керованою ракетою.