На Донбасі сьогодні загинув український військовий

З ранку неділі, 12 вересня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

Нагадаємо, протягом суботи, 11 вересня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У результаті ворожого вогню два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, 9 – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.