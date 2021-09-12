На Донбасі сьогодні загинув український військовий

З ранку неділі, 12 вересня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомила пресслужба ООС.
Поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Верхньоторецьке російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.
Нагадаємо, протягом суботи, 11 вересня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
У результаті ворожого вогню два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, 9 – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.