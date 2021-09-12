Попередньо, ДТП трапилось через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд.

Фото: поліція Київської області Фото з місця події

На Київщині біля селища Калинівка на залізничному переїзді сталося зіткнення вантажівки та локомотиву.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні, близько 14 години на під'їзній залізничній колії до селища Калинівка трапилось ДТП. Вантажівка "DAF" прямувала з селища Калинівка в сторону селища Данилівка, де на залізничному переїзді зіткнулась із локомотивом. Потерпілих, на щастя, немає. У вантажівки пошкоджено паливний бак", - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією, ДТП трапилось через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд.

Нагадаємо, 9 вересня у Харківській області пасажирський поїзд збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.