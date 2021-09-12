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У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі

Унаслідок аварії травми отримали п'ять людей, серед них одна дитина.

Фото з місця події
Фото: ДСНС
Фото з місця події

На Столичному шосе в Києві трапилася аварія за участю 9 авто. Унаслідок ДТП травми отримали 5 людей, серед них 1 дитина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що інформацію про ДТП рятувальники отримали о 15:44. Одразу ж до місця події було направлено рятувальників.

"Як виявилося, ДТП сталася за участю 9 автомобілів, в одному із яких було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка та передали його медикам із переломом нижніх кінцівок для подальшої госпіталізації. Крім того, аби попередити можливе займання одного із автомобілів, бійці відключили акумуляторну батарею та змили із проїжджої частини паливо-мастильні матеріали", - йдеться в повідомленні.

Загалом унаслідок аварії отримали травми п'ять людей, серед них одна дитина. Двох осіб госпіталізовано, двом дорослим і дитині медична служба надала допомогу на місці.

Причина ДТП наразі встановлюється.

Фото з місця події
Фото: ДСНС
Фото з місця події

Фото з місця події
Фото: ДСНС
Фото з місця події

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві нетверезий водій спричинив ДТП зі службовим автомобілем патрульної поліції. Унаслідок аварії двоє патрульних отримали травми та були доправлені до лікарні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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