Північна Корея заявила про успішне випробування нової крилатої ракети великої дальності. Запуски відбулися в суботу та неділю

На сайті північнокорейської газети "Нодон сінмун" стверджується, що ракети провели у повітрі понад 2 години і вразили цілі на відстані 1500 км.

Фото: rodong.rep.kp

Тихоокеанське командування Збройних сил США підтвердило, що такі запуски дійсно відбулися. "Ці дії підкреслюють, що КНДР продовжує розвивати свою військову програму і становить загрозу своїм сусідам і міжнародному співтовариству", - цитує заяву американських військових Korea Times.

Ракета, запущена Північною Кореєю, схожа на американські "томагавки" і південнокорейську систему Hyunmoo-3C, заявили експерти, опитані виданням. Крилаті ракети мають меншу дальність і швидкість у порівнянні з балістичними, але вони літають на нижчій висоті і тому їх складніше засікти. До того ж крилаті ракети теж здатні нести ядерний боєзаряд.

Це вже третє ракетне випробування Північної Кореї з початку року. У березні КНДР запустила дві крилаті ракети, а за кілька днів - дві балістичні ракети KN-23, схожі на російські "іскандери".