Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня
ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
ГоловнаСвіт

​КНДР заявила про успішне випробування нової крилатої ракети

Північнокорейська ракетна програма створила нове озброєння. 

Північна Корея заявила про успішне випробування нової крилатої ракети великої дальності. Запуски відбулися в суботу та неділю

На сайті північнокорейської газети "Нодон сінмун" стверджується, що ракети провели у повітрі понад 2 години і вразили цілі на відстані 1500 км.

Фото: rodong.rep.kp

Тихоокеанське командування Збройних сил США підтвердило, що такі запуски дійсно відбулися. "Ці дії підкреслюють, що КНДР продовжує розвивати свою військову програму і становить загрозу своїм сусідам і міжнародному співтовариству", - цитує заяву американських військових Korea Times.

Ракета, запущена Північною Кореєю, схожа на американські "томагавки" і південнокорейську систему Hyunmoo-3C, заявили експерти, опитані виданням. Крилаті ракети мають меншу дальність і швидкість у порівнянні з балістичними, але вони літають на нижчій висоті і тому їх складніше засікти. До того ж крилаті ракети теж здатні нести ядерний боєзаряд.

Це вже третє ракетне випробування Північної Кореї з початку року. У березні КНДР запустила дві крилаті ракети, а за кілька днів - дві балістичні ракети KN-23, схожі на російські "іскандери".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також