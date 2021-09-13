Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом

У хасидів, які були в Умані на святкуванні Рош га-Шана, після повернення в Ізраїль масово підтверджують COVID-19.

Як повідомляє Haaretz, станом на п'ятницю в Ізраїль з України повернулися близько 17 тисяч паломників. За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 1600 з них отримали позитивний тест на коронавірус. Цей показник вдев'ятеро більший порівняно з середнім показником для прибулих з усіх інших країн.

Сайт Ynet з посиланням на суботні дані МОЗ Ізраїлю пише, що ковід підтвердили у 13,5% паломників - це більш ніж удвічі перевищує загальнодержавний показник у 6,6%.

Ізраїльські паломники здебільшого не носили маски під час перебування в Умані. Більше того, сотні хасидів підозрюються ізраїльською поліцією у підробці негативних тестів на ковід, які вимагаються для повернення в Ізраїль.

Незадовго до початку паломництва в Умань приїжджав головний ізраїльський спеціаліст з коронавірусу Салман Зарка. Він попереджав, що хасиди можуть спровокувати нову хвилю ковіду в Ізраїлі та завезти в країну нові штами коронавірусу.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників, цього року прикордонники пропустили понад 15 тисяч хасидів.