Мовний омбудсман відкинув ідею Данілова щодо латиниці

Мовний омбудсман Тарас Кремінь відкинув ідею секретаря РНБО Олексія Данілова щодо переходу української мови на латиницю. На думку Кременя, питання питання застосування кирилиці в українській літературній мові не піддається жодним сумнівам ані з філологічної, ані з наукової, ані з політичної точки зору.

Про це мовний омбудсман заявив Суспільному.

"Це пояснюється тим, що Україна за свою тисячолітню історію занадто багато втратила у боротьбі з іншомовними запозиченнями й впливами, тому в Україні не пройшло "ополячення", не пройшло "онімеччиння", зрештою і спроба "зросійщення" у період колонізаторської політики зазнали свого фіаско", - нагадав Кремінь.

За його словами, саме тому збереження українського письма є захистом української мови та забезпечення функціонування української мови як державної.

Водночас омбудсман зауважив, що латиниця частково наявна в українському просторі та традиції.

"Питання фонетичного транскрибування є абсолютно коректними, коли заповнюють закордонні паспорти, дають другий підпис назвам вулиць, іншим географічним назвав, якими послуговуються наші іноземні гості, у міжнародному документообігу та діловодстві", - сказав Кремінь.

Омбудсман наголосив, що питання збереження кириличного алфавіту дорівнює питанню збереження традицій, адже найбільша кількість українських текстів, досліджень, літописна традиція, стародруки та українські пісні написані українською абеткою - тобто кириличним шрифтом. Водночас дискусії щодо послуговування елементів латинки в українському літературному просторі Кремінь запропонував залишити науковцям, винятково для окремих сфер, які, "очевидно потребують такого".

Водночас Тарас Кремінь погодився з необхідністю вивчання іноземних мов.

"Що стосується іншого питання, яке порушив пан Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, що треба підвищувати рівень володіння іноземними мовами, зокрема англійською, - я поділяю такий принцип", - зазначив омбудсман.

Він вважає, що кожен громадянин повинен спілкуватися тією кількістю мов, які допоможуть його реалізувати свою подальшу професійну траєкторію.

Окрім того, Тарас Кремінь наголосив на необхідності поліпшувати рівень викладання української, зокрема на окупованих територіях.

Наостанок омбудсман висловив сподівання, що подальші гуманітарні дискусії базуватимуться на традиціях, викликах і шляхах задля консолідації українського суспільства.

Нагадаємо, тема переходу України на латиницю виникла після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова. В інтерв'ю "Радіо Свобода" він зазначив, що Україна має позбавитися кирилиці і перейти на латиницю. Такий перехід він назвав "однією з фундаментальних речей".