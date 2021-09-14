Кабмін призначив керівника "Укравтодору"

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 вересня призначив головою Державного агентства автомобільних доріг Євгена Кузькіна.

Про це йдеться в розпорядженні №1082.

Кузькін був першим заступником попереднього керівника "Укравтодора" Олександра Кубракова і виконував обов'язки голови агентства після того, як Кубраков пішов на підвищення і став міністром інфраструктури. У серпні він переміг у конкурсі на посаду.

19 травня 2021 року Кузькіну виповнилось 65 років, це граничний вік для перебування на державній службі. Уряд окремим розпорядженням залишив його на державній службі ще на рік, до 19 травня 2022 року, і тому строк повноважень Кузькіна на посаді голови "Укравтодору" також обмежено цією датою.

Євген Кузькін більше 30 років працює в державних органах, вершиною його чиновницької кар'єри досі була посада заступника міністра фінансів Федора Ярошенка у 2010-2011 роках.

З 19 червня 2020 року Кузькін був першим заступником голови "Укравтодора".