Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
ГоловнаПолітика

Кабмін призначив керівника "Укравтодору"

Посада дісталась заступнику Кубракова.

Кабмін призначив керівника "Укравтодору"
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 вересня призначив головою Державного агентства автомобільних доріг Євгена Кузькіна.

Про це йдеться в розпорядженні №1082.

Кузькін був першим заступником попереднього керівника "Укравтодора" Олександра Кубракова і виконував обов'язки голови агентства після того, як Кубраков пішов на підвищення і став міністром інфраструктури. У серпні він переміг у конкурсі на посаду.

19 травня 2021 року Кузькіну виповнилось 65 років, це граничний вік для перебування на державній службі. Уряд окремим розпорядженням залишив його на державній службі ще на рік, до 19 травня 2022 року, і тому строк повноважень Кузькіна на посаді голови "Укравтодору" також обмежено цією датою.

Євген Кузькін більше 30 років працює в державних органах, вершиною його чиновницької кар'єри досі була посада заступника міністра фінансів Федора Ярошенка у 2010-2011 роках.

З 19 червня 2020 року Кузькін був першим заступником голови "Укравтодора".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також