Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро

В Брюсселі чекають на результати місії МВФ.

Європейська комісія відклала рішення про другий транш макрофінансової допомоги для України.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у вівторок, 14 вересня.

"Стосовно макрофінансу. Ми отримали позитивний сигнал щодо надання макрофінансової допомоги. Зараз Європейська комісія очікує початку місії МВФ. Там було продовжена дата надання цього траншу", - повідомив Шмигаль.

За його словами, ці гроші Україна може отримати в листопаді.

Нагадаємо, 22 квітня Європейська комісія вирішила виділити пакет макрофінансової допомоги десятьом країнам-партнерам: Албанії, Боснії і Герцеговині, Грузії, Йорданії, Косову, Молдові, Чорногорії, Північній Македонії, Тунісу та Україні.

Україна в рамках цієї програми має отримати 1,2 млрд євро. Першим траншем у грудні 2020 року Україна отримала 623,5 млн євро.

У рамках співпраці між Україною і ЄС у 2014-2019 роках було реалізовано чотири програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС - Україна отримала пільгове кредитне фінансування на загальну суму 3,31 євро.

Усі отримані в попередні періоди кошти макрофінансової допомоги ЄС пішли на зменшення зовнішнього фінансового тиску, поліпшення платіжного балансу держави, забезпечення бюджетних потреб.