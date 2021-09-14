Сервіс онлайн-розсилок Mailchimp продали за $12 млрд

Засновники сервісу онлайн-розсилок Mailchimp продали компанію за 12 млрд доларів. Новим власником стане американський розробник фінансових сервісів Intuit.

Про це повідомляється в пресрелізі Intuit, яка розробляє податкове, бухгалтерське і кредитне програмне забезпечення, таке як TurboTax, QuickBooks і Credit Karma.

Компанія пояснила придбання Mailchimp бажанням активніше просувати свої продукти (зокрема, бухгалтерську програму QuickBooks) та залучити нову аудиторію серед малого та середнього бізнесу. Mailchimp має 13 мільйонів користувачів у всьому світі, з яких 800 тисяч платять за користування сервісом, половина з них - межами США.

Всі гроші від продажу Mailchimp отримають засновники компанії Бен Честнут і Марк Армстронг. Закрити угоду планується в 2022 році.

Intuit заснована в 1983 році. Капіталізація компанії - понад 150 мільярдів доларів.