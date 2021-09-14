Директор Інституту української мови НАН назвав перехід на латиницю нонсенсом

Українська писемність заснована на кирилиці багато століть і змінювати її на формат латиниці є руйнуванням традиції. Теоретичний перехід України на латиницю можна назвати нонсенсом.

Про це директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Кирилиця в України існує принаймні спорадично, тобто частково, з IX століття, а з Х століття почалося масове поширення кириличної книги - а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді казали - посадники) у різні міста", - розповів Павло Гриценко.

На питання про те, чому в Україні немає сенсу застосовувати обидва формати писемності, як, наприклад, у Сербії, Гриценко відповів, що це буде нонсенсом. За його словами, паралельність згубно позначиться на традиціях України.

"Це нонсенс. У нас є прекрасна традиція кирилична, у нас є створена величезна інформаційна база на кириличній основі. Київ був тому матір’ю містам (князівствам) Руським, що він надсилав туди книги та грамотність. Тепер ми хочемо це все ліквідувати? І ніякої паралельності, всяка паралельність руйнує - руйнувати традицію не можна", - сказав директор Інститут української мови.

Тема про переходу України на латиницю виникала після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова. В інтерв'ю "Радіо Свобода" він зазначив, що Україна має позбавитися кирилиці і перейти на латиницю. Такий перехід він назвав "однією з фундаментальних речей".