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В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького

Причину смерті наразі втсновлюють.

В "Артеку" під Києвом помер 12-річний хлопчик із Кропивницького
Фото: Facebook Ігоря Теровця

У Міжнародному дитячому центрі "Артек", що розташований у Пущі-Водиці в Києві, помер 12-річний хлопчик з Кропивницького Павло Теровець.

Як повідомляє Суспільне, 9 вересня хлопчику стало погано і його помістили в ізолятор. 12 вересня дитина знепритомніла. Медики намагалися реанімувати хлопчика, викликали "швидку". Проте врятувати дитину не вдалося.

"Не труївся, не падав, нічого не було. Я більше не можу ніяку інформацію, пов’язану з цією подією, коментувати", - сказав журналістам генеральний директор Міжнародного дитячого центру Сергій Капустін.Батько хлопчика Ігор Теровець розповів, що причина смерті, поки що не відома, висновків медичної експертизи немає.

Начальник юридичного відділу центру Ігор Блохін розповів, що триває розслідування. Органи досудового слідства порушили кримінальне провадження.

За словами речниці поліції Києва Юлії Гірдвіліс, справу кваліфікують за статтею 115 з позначкою "природна смерть", але можлива перекваліфікація після результатів експертизи.

Ігор Теровець виховував сина сам, пересувається чоловік в інвалідному візку. Дитина відпочивала в таборі за путівкою для соціально незахищених сімей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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