Закупку ноутбуків для вчителів пригальмували через спробу розкрасти гроші

Міністерство освіти і науки і Міністерство цифрової трансформації вирішили перевірити всі договори на закупку ноутбуків для вчителів, оскільки СБУ виявила спробу розкрасти виділені на них гроші.

Про це на брифінгу в понеділок, 13 вересня, розказали представники міністерств та СБУ.

"Тендери вже запустилися були на 57 тисяч ноутбуків, і ми отримали від СБУ інформацію про те, що є певна ймовірна корупційна схема на 300 млн гривень. Зараз ми направили всі договори по всій країні на повторну експертизу. Ми не зупиняємо цю субвенцію і не зупиняємо договори - просто проаналізуємо повторно всі умови і всі деталі", - сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Т.в.о. начальника Департаменту кібербезпеки Ілля Вітюк у свою чергу розказав, що корупційну схему хотіли провернутися "окремі особи", які представлялися уповноваженими Мінцифри.

Вони нібито домовлялися з імпортерами та продавцями комп'ютерів про завищення цін на 30%.

"Всі регіони хотіли поділити. Учасникам ринку було відомо, де і хто повинен був виграти. На жаль, бізнес звик до відкатів, тому підприємці, принаймні окремі з них, погодилися на схему. Ми попередили Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки. Разом ми провели неформальну нараду, на яку запросили близько 30 учасників IT-ринку. Там ми розвіяли міф про те, що вказана схема кришується Мінцифри та закликали всіх учасників відмовитися від протиправних дій", - розказав Вітюк.

Підозр поки що нікому не оголошували, але СБУ вирішила супроводжувати всі тендери на закупівлю ноутбуків до їх завершення.

Нагадаємо, що у липні Кабінет міністрів повідомив про плани купити ноутбуки для 60 тис. вчителів. На це в державному бюджеті закладено 980 млн гривень. Ноутбуки планують купувати на засадах співфінансування. Для Києва, обласних бюджетів та великих міст частка співфінансування становитиме 30%, для малих міст - 10%, для сіл і селищ - 5%.

Розподіл ноутбуків буде здійснюватися між закладами освіти, у яких наявна кількість персональних комп’ютерів є меншою, ніж кількість педагогічних працівників. В першу чергу потрапляють великі школи з кількістю учнів від 250 осіб та опорні заклади з кількістю учнів від 200 осіб.

Кількість ноутбуків на школу залежить від того, скільки вони мають зараз. Наприклад, якщо в якійсь школі є 25 персональних комп'ютерів на 30 вчителів, то для неї дозволяється придбати 5 ноутбуків - не більше і не менше.