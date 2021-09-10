Помер актор Арт Метрано - Маузер з "Поліцейської академії"

Фото: Warner Bros.

Американський комік та актор Арт Метрано, відомий за роллю Маузера в фільмах "Поліцейська академія 2" і "Поліцейська академія 3", помер. Йому було 84 роки.

Про це пише The Hollywood Reporter з посиланням на його сина.

Акторська кар'єра Метрано прийшлася в основному на 1970-1980 роки. Окрім "Поліцейської академії", він знімався, зокрема, в спін-оффі "Щасливих днів" "Джоані любить Чачі", у ситкомах "Усі в родині", "Зачарований", серіалі "Старскі та Гатч" тощо.

У вересні 1989 року актор упав з драбини під час робіт на даху свого будинку в Лос-Анджелесі, зламав три хребці та залишився паралізованим. Йому вдалося частково відновити рухливість кінцівок, але до кінця життя актор був змушений пересуватися на візку. Після своєї травми він майже перестав зніматися.

"Це сталося, коли він був на вершині своєї кар'єри, а потім все припинилося. Але йому вдалося отримати задоволення від життя і подолати негаразди", - сказав син актора.

Фото: WLRN

Арт Метрано помер 8 вересня у своєму домі в Флориді.

Нагадаємо, що напередодні у Франції помер знаменитий актор Жан-Поль Бельмондо.