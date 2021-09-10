Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Польща дозволила українцям в'їзд з туристичною метою
Польща дозволила українцям в'їзд з туристичною метою
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
ГоловнаКультура

Помер актор Арт Метрано - Маузер з "Поліцейської академії"

Артист помер природною смертю в своєму будинку в Флориді.

Фото: Warner Bros.

Американський комік та актор Арт Метрано, відомий за роллю Маузера в фільмах "Поліцейська академія 2" і "Поліцейська академія 3", помер. Йому було 84 роки.

Про це пише The Hollywood Reporter з посиланням на його сина.

Акторська кар'єра Метрано прийшлася в основному на 1970-1980 роки. Окрім "Поліцейської академії", він знімався, зокрема, в спін-оффі "Щасливих днів" "Джоані любить Чачі", у ситкомах "Усі в родині", "Зачарований", серіалі "Старскі та Гатч" тощо.

У вересні 1989 року актор упав з драбини під час робіт на даху свого будинку в Лос-Анджелесі, зламав три хребці та залишився паралізованим. Йому вдалося частково відновити рухливість кінцівок, але до кінця життя актор був змушений пересуватися на візку. Після своєї травми він майже перестав зніматися.

"Це сталося, коли він був на вершині своєї кар'єри, а потім все припинилося. Але йому вдалося отримати задоволення від життя і подолати негаразди", - сказав син актора.

Фото: WLRN

Арт Метрано помер 8 вересня у своєму домі в Флориді.

Нагадаємо, що напередодні у Франції помер знаменитий актор Жан-Поль Бельмондо.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також