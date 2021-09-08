Мистецький Арсенал знов очолить Олеся Островська-Люта

На конкурсному голосуванні вона отримала 9 голосів з 9.

У конкурсі на посаду гендиректора Мистецького Арсеналу перемогла Олеся Островська-Люта, яка очолювала інституцію останні 5 років. Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання конкурсної комісії.

За кандидатуру Островської-Лютої проголосували одностайно усі члени конкурсної комісії. За крісло гендиректора змагалися ще 5 кандидатів. Михайло Кулиняк, який подавав свою кандидатуру на повторний конкурс, не зміг презентувати свою програму за станом здоров'я.

Нагадаємо, це був другий цьогорічний конкурс на посаду очільника Мистецького Арсеналу. На попередньому конкурсі жоден з претендентів не набрав необхідної кількості балів.