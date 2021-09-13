Російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

В зоні бойових дій на сході України від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.