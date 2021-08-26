​У Києві за тиждень до початку навчального року вакцинували половину освітян

Кличко заявив, що закривати школи під час наступного спалаху не будуть.

Голова Київдержадміністрації Віталій Кличко заявив, що за тиждень до початку навчального року в Києві вакцинували від ковіду приблизно половину освітян.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"З квітня в столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти зокрема. Освітяни є пріоритетною групою захисту. Саме тому в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований. А хто ще не встиг, наголошую: це треба зробити", - сказав Кличко під час педагогічної онлайн-конференції.

Він сказав, що місто не планує закривати садочки та початкову школу на карантин під час наступної хвилі ковіду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів раніше вирішив, що навчальні заклади в регіоназ із жовтим, помаранчевим чи червоним карантинним рівнем епідемічної безпеки зможуть працювати в очному режимі, тільки якщо там вакциновано 80% персоналу.