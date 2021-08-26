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​У Києві за тиждень до початку навчального року вакцинували половину освітян

Кличко заявив, що закривати школи під час наступного спалаху не будуть.

​У Києві за тиждень до початку навчального року вакцинували половину освітян
Фото: EPA/UPG

Голова Київдержадміністрації Віталій Кличко заявив, що за тиждень до початку навчального року в Києві вакцинували від ковіду приблизно половину освітян.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"З квітня в столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти зокрема. Освітяни є пріоритетною групою захисту. Саме тому в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований. А хто ще не встиг, наголошую: це треба зробити", - сказав Кличко під час педагогічної онлайн-конференції.

Він сказав, що місто не планує закривати садочки та початкову школу на карантин під час наступної хвилі ковіду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів раніше вирішив, що навчальні заклади в регіоназ із жовтим, помаранчевим чи червоним карантинним рівнем епідемічної безпеки зможуть працювати в очному режимі, тільки якщо там вакциновано 80% персоналу.

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