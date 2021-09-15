За добу ​141 796 українців вакцинувалися проти ковіду

За минулу добу, 14 вересня, в Україні 141 796 людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 67 614 людей, повністю імунізовані - 74 182.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Протягом доби працювали 939 мобільних бригад, 2 929 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей, з них отримали одну дозу - 6 028 877 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 959 086 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 987 963 щеплення.

Нагадаємо, в Україні від ковіду поки що вакцинували менше ніж 15% населення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у серпні казав, що до кінця року в Україні планують вакцинувати щонайменше половину дорослого населення. 8 вересня МОЗ відзвітувало про понад 10 млн щеплень.

Щеплення роблять з 18 років, але в окремих випадках вакцину дозволено використовувати дітям віком від 12 років. Найпопулярнішими в Україні є вакцина Pfizer, щеплення якою отримали понад 2,1 млн осіб, та Sinovac, якою вакцинували майже 1,7 млн осіб. Однак, згідно з опитуванням, понад 56% дорослого населення в найближчій перспективі не планують робити щеплення. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

МОЗ закликає українців вакцинуватися перед новою хвилею захворюваності восени, до якої може призвести новий штам "дельта". В країні не планують запроваджувати каральних заходів до тих, хто відмовиться від вакцинації, але їм будуть створювати "максимальні перепони у доступі до публічних місць". У метро та громадському транспорті COVID-сертифікати не вимагатимуть.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, програми вакцинації на нинішньому етапі забезпечують, насамперед, захист людей від важких форм захворювання, а не колективний імунітет. У ВООЗ наголошують, що чим легше передається вірус, тим вищий повинен бути відсоток щеплених або перехворілих, щоб осягти колективного імунітету.