В Україні за добу понад 5,7 тис. нових хворих на COVID-19 і 101 смерть

Найбільше випадків ковіду виявили на Львівщині, у Харківській і Дніпропетровській областях.

За минулу добу, 15 вересня, в Україні зафіксовано 5 744 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 629 дітей і 95 медпрацівників.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 1 507 осіб, від коронавірусу одужали 1 499 пацієнтів, 101 людина від ускладнень хвороби померла.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 331 540 осіб, одужали від коронавірусу 2 226 629 людей, від ускладнень захворювання помер 54 651 пацієнт.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 4640 нових випадків ковіду - найбільше із середини травня.

У НАН України констатували, що кількість хворих на ковід збільшується швидше, ніж очікувалося. Це, ймовірно, пов'язано з масовим святкуванням Дня Незалежності, початком навчального року та поширенням більш агресивного дельта-штаму.

Раніше повідомляли, що МОЗ наказало тестувати на коронавірус кожну людину з ознаками ГРВІ.