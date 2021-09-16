У Словенії запровадили обов’язкові COVID-сертифікати

Тих, у кого немає COVID-сертифікату, пускатимуть лише до продуктових крамниць та аптек, розташованих окремо від торговельних центрів.

Влада Словенії з 15 вересня запроваджує на території країни обов’язкові COVID-сертифікати.

Про це повідомляє Euractiv.

Відтепер усі працівники, зокрема самозайняті, повинні пройти курс щеплення, надати підтвердження одужання не більше ніж за 180-днів до цього, або здавати тести на COVID-19 щотижня.

Працівникам витрати на тестування покриватимуть працедавці, яким дозволено застосовувати санкції до тих, хто не виконує вимоги.

Люди також повинні будуть надавати сертифікати вакцинації у закладах торгівлі, барах та ресторанах, у салонах краси, медичних кабінетах та лікарнях.

Громадян, у яких немає COVID-сертифікату, пускатимуть лише до продуктових крамниць та аптек, які розташовані окремо від торговельних центрів.

Дітям віком до 12 років, вакцинація яких не здійснюється, а також осіб, які супроводжують маленьких дітей та учнів у громадському транспорті, сертифікат не потрібен.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів про вакцинацію у "Дії".