Хімікати, що рік тому вибухнули в порту Бейрута, можуть належати компанії українського бізнесмена, – розслідування OCCRP
Хімікати, що рік тому вибухнули в порту Бейрута, можуть належати компанії українського бізнесмена, – розслідування OCCRP
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"
Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
ГоловнаСвіт

У Словенії запровадили обов’язкові COVID-сертифікати

Тих, у кого немає COVID-сертифікату, пускатимуть лише до продуктових крамниць та аптек, розташованих окремо від торговельних центрів.

У Словенії запровадили обов’язкові COVID-сертифікати
Фото: EPA/UPG

Влада Словенії з 15 вересня запроваджує на території країни обов’язкові COVID-сертифікати.

Про це повідомляє Euractiv.

Відтепер усі працівники, зокрема самозайняті, повинні пройти курс щеплення, надати підтвердження одужання не більше ніж за 180-днів до цього, або здавати тести на COVID-19 щотижня.

Працівникам витрати на тестування покриватимуть працедавці, яким дозволено застосовувати санкції до тих, хто не виконує вимоги.

Люди також повинні будуть надавати сертифікати вакцинації у закладах торгівлі, барах та ресторанах, у салонах краси, медичних кабінетах та лікарнях.

Громадян, у яких немає COVID-сертифікату, пускатимуть лише до продуктових крамниць та аптек, які розташовані окремо від торговельних центрів.

Дітям віком до 12 років, вакцинація яких не здійснюється, а також осіб, які супроводжують маленьких дітей та учнів у громадському транспорті, сертифікат не потрібен.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів про вакцинацію у "Дії".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також