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ФБР звинуватило Росію у бездіяльності стосовно кіберзлочинців

Президент США Байден двічі закликав Путіна вжити заходів проти хакерів.

ФБР звинуватило Росію у бездіяльності стосовно кіберзлочинців
Фото: svetaplikaci.tyden.cz

Високопоставлені представники правоохоронних органів і служб кібербезпеки США вважають, що попередження з приводу приховування кіберзлочинців в Росії, зроблені президенту РФ Володимиру Путіну не справили належного ефекту.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Немає ніяких ознак того, що російський уряд вжив заходів щодо припинення діяльності суб'єктів, які використовують програми-вимагач... Ми просили про допомогу і співробітництво щодо тих, хто, як ми знаємо, знаходиться в Росії, проти кого у нас є обвинувальні висновки, і ми не побачили ніяких дій. Так що я б сказав, що в цьому відношенні нічого не змінилося" - заявив заступник директора ФБР Пол Еббейт, виступаючи на саміті розвідувальних служб.

Президент США Джо Байден двічі закликав російського президента вжити заходів проти кіберзлочинців - спочатку на саміті в Женеві в червні, а місяцем пізніше - в телефонній розмові. Після перших переговорів у Білому домі відзначили зменшення кількості атак з використанням програм-вимагачів, але не наважувалися зв'язати ці зміни з будь-якими діями Москви.

Відповідаючи на питання, чи дійшли США до тієї точки, коли вони готові вжити заходів проти Росії, глава Кібернетичного командування США заявив, що він "покладається на Білий дім в цьому питанні".

"Очевидно, що це вирішувати президенту. Але такі варіанти, безумовно, будуть представлені йому на розгляд", - сказав генерал Пол Накасоне.

Нагадаємо, у червні Байден повідомив, що під час зустрічі з Путіним передав йому список з 16 значних кібератак, вчинених на американські об'єкти. Ці кібератаки пов'язані з Росією.

Путін зі свого боку заявив, що кібератаки на американські об'єкти здійснювалися з території Штатів, а не Росії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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