ФБР звинуватило Росію у бездіяльності стосовно кіберзлочинців

Високопоставлені представники правоохоронних органів і служб кібербезпеки США вважають, що попередження з приводу приховування кіберзлочинців в Росії, зроблені президенту РФ Володимиру Путіну не справили належного ефекту.
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Немає ніяких ознак того, що російський уряд вжив заходів щодо припинення діяльності суб'єктів, які використовують програми-вимагач... Ми просили про допомогу і співробітництво щодо тих, хто, як ми знаємо, знаходиться в Росії, проти кого у нас є обвинувальні висновки, і ми не побачили ніяких дій. Так що я б сказав, що в цьому відношенні нічого не змінилося" - заявив заступник директора ФБР Пол Еббейт, виступаючи на саміті розвідувальних служб.
Президент США Джо Байден двічі закликав російського президента вжити заходів проти кіберзлочинців - спочатку на саміті в Женеві в червні, а місяцем пізніше - в телефонній розмові. Після перших переговорів у Білому домі відзначили зменшення кількості атак з використанням програм-вимагачів, але не наважувалися зв'язати ці зміни з будь-якими діями Москви.
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Відповідаючи на питання, чи дійшли США до тієї точки, коли вони готові вжити заходів проти Росії, глава Кібернетичного командування США заявив, що він "покладається на Білий дім в цьому питанні".
"Очевидно, що це вирішувати президенту. Але такі варіанти, безумовно, будуть представлені йому на розгляд", - сказав генерал Пол Накасоне.
Нагадаємо, у червні Байден повідомив, що під час зустрічі з Путіним передав йому список з 16 значних кібератак, вчинених на американські об'єкти. Ці кібератаки пов'язані з Росією.
Путін зі свого боку заявив, що кібератаки на американські об'єкти здійснювалися з території Штатів, а не Росії.