Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін звільнив керівника Укртрансбезпеки
Кабмін звільнив керівника Укртрансбезпеки
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
ГоловнаСвіт

У Європарламенті закликають не визнавати результати виборів до Держдуми Росії

На розгляд учасників парламентської сесії представлений проєкт нової доповіді щодо напрямків політичних відносин між ЄС і Росією.

У Європарламенті закликають не визнавати результати виборів до Держдуми Росії
Фото: EPA/UPG

Єврооюз та євроінституції повинні мати мужність та консолідовану позицію, щоб не визнавати легітимними результати виборів до Державної думи Росії цього тижня, оскільки ці результати були вкрадені кремлівським режимом ще до початку голосування.

Про це сьогодні у Страсбурзі в ході пленарного засідання Європейського парламенту заявив євродепутат Андрюс Кубілюс, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що політик представив на розгляд учасників парламентської сесії проєкт нової доповіді щодо напрямків політичних відносин між ЄС і Росією.

Документ стосується виборів до державної Думи РФ, які мають відбутися наприкінці цього тижня в Росії. Політик вказав на низку грубих порушень, внаслідок яких результати таких виборів будуть спотворені. Йдеться,зокрема, про участь у виборах до Держдуми РФ громадян України на окупованих територіях, заборону на в’їзд спостерігачам від ОБСЄ, утиски опозиції.

“Наша доповідь рекомендує не визнавати ці парламентські вибори і сам парламент Росії легітимними, якщо вибори будуть визнані шахрайськими, такими, що відбулися із порушеннями демократичних принципів та міжнародного права", - сказав Кубілюс.

Він підкреслив, що у цьому контексті наступний тиждень стане іспитом для всіх європейських інституцій, які не мають боятися говорити про те, що російські вибори були від початку організовані із порушенням демократичних принципів та міжнародного законодавства, оскільки вже зараз є дуже багато ознак, що саме це й відбувається.

"ЄС може зробити багато, щоб допомогти росіянам у трансформації їхньої країни. ЄС має усвідомити та прийняти власну виключну важливу роль та відповідальність у такій трансформації. Це буде іспитом нашої єдності. Наша доповідь отримала підтримку всіх політичних груп, і це має бути дуже серйозним сигналом для Кремля", - додав євродепутат.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також