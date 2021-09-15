У Європарламенті закликають не визнавати результати виборів до Держдуми Росії

Єврооюз та євроінституції повинні мати мужність та консолідовану позицію, щоб не визнавати легітимними результати виборів до Державної думи Росії цього тижня, оскільки ці результати були вкрадені кремлівським режимом ще до початку голосування.

Про це сьогодні у Страсбурзі в ході пленарного засідання Європейського парламенту заявив євродепутат Андрюс Кубілюс, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що політик представив на розгляд учасників парламентської сесії проєкт нової доповіді щодо напрямків політичних відносин між ЄС і Росією.

Документ стосується виборів до державної Думи РФ, які мають відбутися наприкінці цього тижня в Росії. Політик вказав на низку грубих порушень, внаслідок яких результати таких виборів будуть спотворені. Йдеться,зокрема, про участь у виборах до Держдуми РФ громадян України на окупованих територіях, заборону на в’їзд спостерігачам від ОБСЄ, утиски опозиції.

“Наша доповідь рекомендує не визнавати ці парламентські вибори і сам парламент Росії легітимними, якщо вибори будуть визнані шахрайськими, такими, що відбулися із порушеннями демократичних принципів та міжнародного права", - сказав Кубілюс.

Він підкреслив, що у цьому контексті наступний тиждень стане іспитом для всіх європейських інституцій, які не мають боятися говорити про те, що російські вибори були від початку організовані із порушенням демократичних принципів та міжнародного законодавства, оскільки вже зараз є дуже багато ознак, що саме це й відбувається.

"ЄС може зробити багато, щоб допомогти росіянам у трансформації їхньої країни. ЄС має усвідомити та прийняти власну виключну важливу роль та відповідальність у такій трансформації. Це буде іспитом нашої єдності. Наша доповідь отримала підтримку всіх політичних груп, і це має бути дуже серйозним сигналом для Кремля", - додав євродепутат.