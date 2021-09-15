"Аль-Каїда" може за 1-2 роки закріпитися в Афганістані та почати загрожувати США, - американська розвідка

Представники американської розвідки прогнозують, що терористичне угруповання "Аль-Каїда" може закріпитися у Афганістані та почати загрожувати США протягом одного-двох років.

Про це заявив генерал-лейтенант армії США Скотт Бер'є, який очолює Оборонне розвідувальне управління.

Як повідомляє Associated Press, такі терміни він назвав у вівторок, виступаючи на саміті з питань розвідки та національної безпеки.

Зі свого боку заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен сказав, що США вже виявили "деякі ознаки потенційного переміщення Аль-Каїди в Афганістан".

Після терактів 11 вересня 2001 року в США боротьба проти "Аль-Каїди" була однією із заявлених завдань Вашингтона і його союзників, які протягом 20 років проводили військову операцію в Афганістані. Ця операція завершилася в серпні 2021 року.

Нагадаємо, 6 вересня керівник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі заявив, що в Афганістані, швидше за все, виникнуть умови, за яких відбудеться відродження тероризму "найближчими 12-24-36 місяцями".