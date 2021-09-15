Генпрокурора Гаїті відправили у відставку після висунення ним обвинувачень проти прем'єра

Генерального прокурора Гаїті Бед-Форда Клода відправили у відставку після того, як очолюване ним відомство вимагало висунути обвинувачення проти тимчасового прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі у справі про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Про це стало відомо вранці в середу, 15 вересня, передає Deutsche Welle.

Напередодні прокуратура направила два листа, в одному з яких вимагала від судді висунути обвинувачення проти Анрі, а в другому - заборонити прем'єрові залишати країну.

Через кілька годин після цього офіс прем'єр-міністра заявив, що генпрокурора усунено з посади "у зв'язку з допущеними ним серйозними адміністративними помилками".

Президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили 7 липня під час нападу на його резиденцію групи найманців зі щонайменше 28 осіб. Вже наступного дня поліція затримала 15 громадян Колумбії і двох громадян США. Під час поліцейської операції троє колумбійців були вбиті, ще вісьмом вдалося сховатися.

Наразі повністю розкрити злочин не вдалося. Кілька днів тому повідомлялося, що слідство попросило прем'єра Анрі дати пояснення з приводу деяких телефонних розмов, які він вів з одним з імовірних організаторів нападу. Той у відповідь заявив, що це спроба збити слідство з пантелику.

На початку 2021 року влада Гаїті заявила про попередження перевороту і замаху на президента. Тожі повідомлялося про затримання 23 осіб, у тому числі суддю Верховного суду та високопоставленого офіцера поліції. Моїз стверджував, що вони збиралися його вбити. Він був президентом Гаїті з 2017 року.

Гаїті вважається найбіднішою країною в Латинській Америці. Після вбивства Моїза по всій країні прокотилася хвиля заворушень. На 26 вересеня у Гаїті заплановані президентські й парламентські вибори.