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Голова Івано-Франківської ОДА: дистанційки в області не буде, школи просто закриються

"Усі освітні заклади, де вакциновано менше як 80% працівників, закриваються на карантин".

Голова Івано-Франківської ОДА: дистанційки в області не буде, школи просто закриються
Фото: EPA/UPG

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук попередила, що навчальні заклади області не працюватимуть в дистанційному режимі в умовах "жовтого" рівня епідемічної небезпеки. Вони просто закриються на карантин, як це відбувалося раніше під час спалахів грипу.

"Через загострення ситуації Урядом запроваджуються жорсткіші карантинні заходи. Передусім вони стосуються роботи навчальних закладів. Із запровадженням "жовтої" зони на території області дистанційного навчання у школах не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менше як 80% працівників, закриваються на карантин", - сказала Онищук к зверненні до мешканців області.

Вона закликала педагогів протягом цього тижня вакцинуватися від COVID-19.

Нагадаємо, що в двадцятих числах вересня Україна може вийти з "зеленої" в "жовту" зону карантину.

У "жовтій" зоні зможуть працювати тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу (однією чи двома дозами). Іншим доведеться переводити навчальний процес на дистанційку.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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