Начальника будівельного управління Міноборони затримали за підозрою в хабарі

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань затримало начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України за підозрою в хабарі. Разом з ним було затримано ймовірного посередника, який вів переговори про відкат.

Про це повідомляється на сайтах ДБР та Офісу генерального прокурора.

Затримані нібито взяли у забудовника 30 тисяч доларів за сприяння у будівництві в Гостомеля на землях, що перебувають в оренді Міністерства оборони.

"За даними слідства, вони вимагали від представника товариства 30 тис доларів США за сприяння в прийнятті сесією селищної ради рішення про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку у смт. Гостомель Київської області. Також за ці кошти вони обіцяли надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення іншої земельної ділянки в смт. Гостомель у користування на умовах оренди та укладення з Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України договорів про капітальне будівництво на землях, що перебувають у віданні Міноборони, у тому числі на території військового містечка", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Підозрюваних затримали 14 вересня після одержання другого траншу неправомірної вигоди.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Попередня кваліфікація злочину – одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).