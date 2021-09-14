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Міністерство внутрішніх справ має на меті до кінця наступного року довести кількість поліцейських офіцерів громади до двох тисяч.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає пресслужба МВС.

"Поліцейські, які працюють на місцях, можуть повернути простому громадянину в селі, селищі, місті відчуття безпеки. Цей проєкт має жити", - сказав Монастирський під час передачі нових автомобілів для правоохоронців, які працюватимуть у новосформованих ОТГ.

Зі свого боку голова Нацполіції Ігор Клименко уточнив, що нині службу несе 632 офіцери громади.

"Наразі ми обслуговуємо шість мільйонів громадян, які проживають у більш ніж чотирьох тисячах населених пунктах, а всього в Україні їх майже 30 тисяч. Основна наша мета – це вчасне реагування на виклики та повідомлення", – сказав Клименко.

Він зауважив, що кожен поліцейський, який невдовзі приїде в громаду, має бути забезпечений робочим місцем, автомобілем і житлом.

Поліцейський офіцер громади (ПОГ) — це офіцер Національної поліції України, який живе та працює у певній територіальній громаді (ТГ). Його головні завдання — забезпечувати порядок, запобігати правопорушенням і злочинам у межах своєї територіальної громади.