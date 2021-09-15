Нова хвиля COVID-19 швидша за попередні і матиме гірші наслідки, - НАН

Зростання кількості хворих більше не йде за минулорічною траєкторією.

Кількість хворих на ковід в Україні збільшується швидше, ніж очікувалося. Це, ймовірно, пов'язано з масовим святкуванням Дня Незалежності, початком навчального року та поширенням більш агресивного дельта-штаму.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук від 14 вересня.

"З початком вересня 2021 року темпи зростання кількості хворих істотно перевищили минулорічні показники. Аналогічну динаміку продемонструвало і число нових летальних випадків. Збереження такої тенденції вказуватиме на те, що нова хвиля, ймовірно, пройде швидше, але матиме більш руйнівні наслідки", - йдеться в повідомленні.

Раніше точна прогнозна модель НАНУ тепер дає 30%-ву похибку, що також свідчить суттєву зміну в динаміці епідемії.

Автори прогнозу підкреслюють, що з початком навчального року різко зросла захворюваність серед дітей, частка яких у випадках хвороби вперше за весь час статистики перевищила 10%.

"Той факт, що захворюваність різко зросла одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей, свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в українських умовах", - йдеться в повідомленні.

Найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де за два тижні число випадків хвороби та позитивних тестів подвоїлося. Високі темпи зростання спостерігаються у інших західних областях: Львівській, Волинській, Тернопільській.

За оцінками НАНУ, середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Україні становить зараз 1,37 і має тенденцію до збільшення. Для порівняння, на піку минулої хвилі число R було меншим за 1,3.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня. За останній тиждень було зареєстровано понад 19 тисяч нових випадків хвороби. Це на 46% більше, ніж за попередній тиждень.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні - менше 15% від загальної кількості населення.