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Понад 5 млн українців повністю вакциновані від коронавірусу

Учора в Україні зробили 118 786 щеплень.

Понад 5 млн українців повністю вакциновані від коронавірусу
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 15 вересня, в Україні проти COVID-19 щеплено 118 786 людей. Першу дозу вакцини отримали 68 806 осіб, повністю імунізовані - 49 980 людей.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, учора працювали 899 мобільних бригад з імунізації, 2 919 пунктів щеплення та 321 центри вакцинації населення.

Найбільше щеплень - 59 943 - було зроблено препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Китайський CoronaVaс отримали 36 679 українців, вакцину AstraZeneca - 18 652 особи.

Американською вакциною Moderna щепили 3 512 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 097 685 людей, з них одну дозу отримали 6 097 683 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози 5 009 066 людей. Загалом проведено 11 106 749 щеплень.

Раніше експерти Київської школи економіки повідомили, що Україна не встигає використати всю вакцину AstraZeneca до кінця терміну придатності. Щоб уникнути псування, необхідно збільшувати темпи її використання в п'ять разів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна може передати вакцини, у яких збігає термін придатності, іншим країнам. У МОЗ планують щеплення так, щоб використати всі дози наявної вакцини. Якщо термін дії певних партій препарату все ж спливе, такі вакцини будуть вилучені з обігу та утилізовані.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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