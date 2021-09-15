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На закупівлю COVID-вакцин у проєкт бюджету заклали 2,6 млрд грн, - Ляшко

Передбачається, що медична галузь у 2022-му отримає 197,2 млрд грн.

На закупівлю COVID-вакцин у проєкт бюджету заклали 2,6 млрд грн, - Ляшко
Фото: EPA/UPG

Кабінет Міністрів заклав в проєкті бюджету на 2022 рік 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

"2,6 млрд грн на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19, яка і надалі буде безоплатною для кожного українця (покриття інших витрат на вакцини плануємо здійснити за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій)", - написав Ляшко у фейсбуці.

Крім того, планується передбачити в бюджеті 3,1 млрд грн для централізованої закупівлі обладнання для поліпшення матеріально-технічної бази лікарень, бактеріологічних, генетичних та фізико-хімічних лабораторій, 789,5 млн грн - на проведення трансплантацій в Україні, 300 млн грн - на розвиток біокластеру, що в втричі більше, ніж у 2021 році, з потенційним розширенням ще на 735 млн.

Нагадаємо, сьогодні в уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік. Медична галузь отримає 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року, і удвічі більше, ніж в 2019. Із цієї суми кошти на Програму медгарантій передбачається 158 млрд гривень, на вакцинацію – 6 млрд гривень.

Проєкт держбюджету вже внесено до Верховної Ради.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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