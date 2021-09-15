В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік

В уряді презентували проєкт бюджету на 2022 рік. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав його "бюджетом модернізації України".

Закладено зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення держборгу, зниження інфляції, а також рекордне зростання ВВП близько 4%.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що пріорітетами є безпрецендентне зростання зарплат медикам, підвищення стипендій студентам, забезпечення житлом всіх ветеранів АТО і внутрішньо переміщених осіб.

"Щодо макропоказників: бюджет ґрунтується на макропрогнозі, схваленому урядом. Передбачається зростання ВВП до 3,8%, інфляція – 6,2, середньорічний курс – 28,6 грн", – додав Марченко.

Доходи закладені на рівні 1 277,7 трлн гривень. За словами Марченка, якщо нардепи ухвалять так званий податковий законопроєкт 5600, то можливе залучення додаткового ресурсу в сумі 30 млрд гривень.

Надходження від ПДВ заплановані на рівні 564,5 млрд гривень, податків і зборів на доходи фізосіб – 160,8 млрд, податків на прибуток підприємств – 137,3 млрд, акцизного податку – 81,9 млрд, дивідендів і частини прибутку – 48,6 млрд, рентної плати – 45,8 млрд, ввізного мита – 25,7 млрд, коштів від НБУ – 24, 4 млрд.

Видатки – 1 465,7 трлн гривень.

Медична галузь отримає 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року, і удвічі більший, ніж в 2019. Із цієї суми кошти на Програму медгарантій – 158 млрд гривень. На вакцинацію – 6 млрд гривень.

"Це збільшення видатків, яке дозволяє в 2022 встановити мінмальну зарплату лікарю в 20 000 грн. Середня зарплата лікаря при цьому буде вище 22 000 гривень", – зазначив прем'єр.

На освіту пропонують виділити 185,6 млрд гривень, що на 16,7 млрд більше, ніж цьогріч. Сума передбачає збільшення стипендій.

Видатки на соціальний захист та забезпечення складуть 320 млрд гривень. На пенсії передбачаено 206 млрд гривень.

На армію та обороноздатність закладено 319, 4 млрд гривень, тобто 5,95% від ВВП. Видатки на Міноборони заплановані в сумі 131 млрд гривень.

На будівництво доріг заплановано більше 124,1 млрд гривень.

На культуру і мистецтво заплановано 13 млрд гривень, що більше на 2,3 млрд гривень, ніж цього року. На фізкультуру і спорт – 11,3 млрд гривень.

На розвиток транспортної інфраструктури заплановано 3,9 млрд гривень. На ЖКГ і енергефективність – 75 млрд гривень.

На науку відвели 18,3 млрд гривень (на 1,6 млрд гривень більше, ніж за планом цього року). На цифровізацію планують надати 7,9 млрд гривень включно з коштами для підготовки всеукраїнського перепису населення.

На розвиток оборонно-промислового комплексу – 7,5 млрд грн.

"Цей кошторис вперше за Незалежність розроблений на основі трирічної бюджетної декларації", – додав глава уряду.

Витрати за держборгом у наступному році плануються на рівні 574,7 млрд гривень.

"Також ми запропонували зміни до Бюджетного кодексу. Законопроєкт системно пов'язаний із проєктом бюджету на 2022 рік", – додав Марченко.

Нагадаємо, середньомісячна зарплата в Україні наступного року має скласти 15 258 грн.

У липні Верховна Рада ухвалила постанову про Бюджетну декларацію на 2022-24 роки, яка раніше була затверджена урядом. Вона передбачає, що Кабміну при підготовці проєктів бюджетів на наступні роки і наступних бюджетних декларацій потрібно вирішити питання збільшення доходів проєкту державного бюджету порівняно з визначеними показниками.