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Кабмін дозволив навчати майбутніх водіїв онлайн

Водійське посвідчення можна буде отримати поштою або кур’єром.

Кабмін дозволив навчати майбутніх водіїв онлайн
Фото: Pexels

Кабінет міністрів підтримав постанову, яка дозволяє дистанційно проводити теоретичну підготовку і перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

У пояснювальній записці до постанови зазначено, що для надання знань із правил дорожнього руху немає географічних кордонів, тому дистанційне навчання "буде сприяти створенню умов, необхідних для досягнення нової сучасної освіти, а також отриманню можливості безперервного підвищення кваліфікації та професійної компетентності водіїв".

Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Згідно з документом, дистанційне навчання буде проводитися за допомогою онлайн-лекцій та онлайн-тестування для груп слухачів на більше 10 та осіб, які навчаються в індивідуальному порядку.

Також до результатів дистанційної підготовки зараховується онлайн-присутність осіб на таких лекціях.

Крім того, водійське посвідчення відтепер можна буде отримати поштою або кур’єром.

Як повідомляли, на сьогоднішньому засіданні уряд також ухвалив постанову, яка дозволить здійснювати розмитнення автомобілів через онлайн-сервіс державних послуг “Дія”. Експериментальний проєкт триватиме з 2 грудня 2021 року по 31 серпня 2023 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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