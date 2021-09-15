Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу

Очільник Мінрегіону Олексій Чернишов оголосив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та старту роботи новоствореного органу — Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). На відміну від ДАБІ, у ДІАМ відсутній людський фактор, зазначив міністр. У рамках чинного законодавства всі будівельні процедури та послуги переведено в цифру. Завдяки виключенню контакту з посадовцями, зокрема на етапі отримання дозволів корупцію буде подолано.

«ДІАМ — це не заміна ДАБІ, а повноцінний новий орган, з відмінною структурою, повноваженнями, а головне – принципами роботи. І вже завтра він запрацює. Це один з важливих кроків реформування цілої галузі, яка протягом останніх років потерпала від корупції. Спротив був потужний, але ми це зробили, попереду — законодавчі зміни та завершення реформи містобудування. Відсьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим у новостворену ДІАМ. Дякую Прем'єр-міністру, колегам з Уряду та народним депутатам за підтримку в цій складні та надважливій реформі», — зазначив Міністр Олексій Чернишов під час пресконференції.

Окрім ліквідації ДАБІ, реформа містобудівної галузі передбачає також посилення відповідальності за порушення будівельних норм та законодавства у сфері містобудування – адміністративної та кримінальної. Незабаром будуть розглянуті відповідні законопроєкти – 5877 та 5655, 5656 — сказав Чернишов.

Раніше повідомлялося, що наразі вже функціонує Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). У цій системі доступні 11 послуг. Наприклад, можна отримати дозвіл на виконання будівельних робіт, декларацію про готовність до експлуатації об’єктів СС1 та видачу будівельного паспорта.

Нагадаємо, у березні 2020 року на виїзному засіданні уряду Президент України Володимир Зеленський запропонував ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Та додав, що важливим елементом курсу держави є це подолання корупції. Зокрема, у будівельній сфері.

Раніше Олексій Чернишов заявив, що повному запуску ДІАМ передувало підписання двох меморандумів. Перший — з Мінрегіоном та НАБУ. Відтак, усі співробітники Державної інспекції архітектури та містобудування будуть проходити перевірку у НАБУ на доброчесність. Другий — зі Всеукраїнською асоціацією громад, який передбачає тісну співпрацю між громадами та ДІАМ. Зокрема, у розв’язанні питань у містобудівній сфері.