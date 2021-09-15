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Біля лінії розмежування майже завершився ремонт доріг, - САД

При ремонті використовуються сучасні технології.

Служба автомобільних доріг у Луганській області оприлюднила у Facebook фотографії маршруту Сєвєродонецьк — Золоте, на якому майже завершився ремонт за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

 


Маршрут пролягає на Луганщині фактично біля лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями. 

На світлинах видно дорогу в ідеальному стані, на яку наразі наноситься дорожня розмітка. 

При ремонті використовуються сучасні технології. Зокрема, розмітка наноситься холодним пластиком.

«Холодний пластик — це відносно новітня технологія. Холодний пластик стійкий до механічного впливу. Термін його служби значно довший у порівняні з іншими матеріалами. Для порівняння: краска — пів року, холодний пластик — щонайменше півтора року», — пояснює провідний інженер відділу якості та технічного контролю Служби автомобільних доріг у Луганській області Віктор Циганський, який нещодавно проінспектував хід робіт.

Маршрут Сєвєродонецьк — Золоте складається з двох ділянок автомобільних доріг Р-66 та Т-13-16 загальною протяжністю 44 кілометри. У 2020 році були зроблені основні роботи на дорозі Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» — Сватове — Лисичанськ — Луганськ та забезпечено безперешкодний проїзд.

Також на дорозі Р-66 повністю закінчені роботи на шляхопроводі через залізницю на км 192+862, мості через річку Біленька на км 188+578 у Гірському та мості на км 182+933. 

Загалом у 2021 році на Луганщині планується відремонтувати 241 км доріг державного значення. А всього за програмою президента Зеленського «Велике Будівництво» упродовж 2020-2021 рр. охопити 461 км доріг. Це більш ніж третина доріг державного значення, загальна протяжність яких в регіоні налічує 1200 км.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що при реалізації програми «Велике будівництво» прикордонним областям приділяється особлива увага. На думку голови держави, розбудова їх інфраструктури зменшить ризики впливу на них інших держав.

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