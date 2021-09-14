Кабмін звільнив керівника Укртрансбезпеки

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 вересня звільнив голову Державної служби України з безпеки на транспорті Єгора Прокопчука.

Він залишить посаду за власним бажанням з 15 вересня, повідомляється в розпорядженні №1080.

З 16 вересня обов'язки голови Укртрансбезпеки виконуватиме заступник Прокопчука Микита Лагунін.

Укртрансбезпека є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через міністра інфраструктури та який реалізує державну політику у сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавання суден флоту рибного господарства).

Прокопчук очолював службу з серпня 2020 року.