Українці зможуть розмитнити автомобіль через "Дію"

Експериментальний проєкт триватиме з 2 грудня 2021 року по 31 серпня 2023 року.

Подати необхідні для митного оформлення документи, оплатити митний збір і завершити оформлення в автоматичному режимі українці зможуть через додаток "Дія".

Відповідний проєкт схвалений Кабінетом міністрів на засіданні 15 вересня.

"Уряд сьогодні дав старт реалізації такого експериментального проєкту. Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності та затягування. Тому ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Оплатити збір теж можна буде онлайн", - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що все буде "максимально просто, зручно, без жодної корупції".

Варто додати, що члени уряду підтримали документ з доопрацюванням протягом трьох днів.

Експериментальний проєкт триватиме з 2 грудня 2021 року по 31 серпня 2023 року. Координатором проєкту є Мінцифри.