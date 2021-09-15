Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
ГоловнаЕкономікаДержава

Українці зможуть розмитнити автомобіль через "Дію"

Експериментальний проєкт триватиме з 2 грудня 2021 року по 31 серпня 2023 року.

Українці зможуть розмитнити автомобіль через "Дію"
Фото: Lb.ua

Подати необхідні для митного оформлення документи, оплатити митний збір і завершити оформлення в автоматичному режимі українці зможуть через додаток "Дія".

Відповідний проєкт схвалений Кабінетом міністрів на засіданні 15 вересня.

"Уряд сьогодні дав старт реалізації такого експериментального проєкту. Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності та затягування. Тому ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Оплатити збір теж можна буде онлайн", - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що все буде "максимально просто, зручно, без жодної корупції".

Варто додати, що члени уряду підтримали документ з доопрацюванням протягом трьох днів.

Експериментальний проєкт триватиме з 2 грудня 2021 року по 31 серпня 2023 року. Координатором проєкту є Мінцифри.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також