Газ у Європі вперше подорожчав до $900 за тисячу кубометрів

Вартість жовтневих ф'ючерсів підскочила на 10% за дві години.

Ціна газу на голландському хабі TTF у середу, 15 вересня, перевищила 73 євро за МВт-год, що відповідає понад 900 доларам за тисячу кубометрів.

За дві години після початку торгів вартість жовтневих ф'ючерсів підскочила майже на 10%, свідчать котирування на біржі ICE Furutes.

Вартість газу на голландському хабі ще тиждень тому становила 700 доларів. У вівторок, 14 вересня, показник вперше перевищив позначку 800 доларів.

Черговий історичний рекорд пов'язаний із низькими запасами газу в європейських сховищах напередодні холодного сезону, а також небажанням "Газпрому" збільшувати прокачку газу через територію України.

Населення України до кінця опалювального сезону отримуватиме газ в середньому за 8 грн за кубометр, це приблизно втричі дешевше нинішньої ринкової ціни.

10 вересня Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" і подала документи на його сертифікацію в Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur). Розгляд цього питання може зайняти до чотирьох місяців, тоді як "Газпром" хоче почати перші поставки ще до кінця року.