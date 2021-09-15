Єврокомісія вирішила виділити Україні €600 млн макрофінансової допомоги

Європейська комісія вирішила виділити виділити Україні 600 млн євро. Це другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги, яка була розпочата у 2020 році.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль.

"Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, президентці Єврокомісії фон дер Ляєн, віце-президенту Єврокомісії Домробвскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19", - написав Зеленський у твіттері.

I welcome @EU_Commission decision to provide Ukraine with €600 mln 2nd MFA tranche. I am grateful to #EU @vonderleyen, @Vdombrovskis for upbeat assessment of reforms implemented by Ukraine. This is a testament to 🇺🇦 and 🇪🇺 solidarity in overcoming challenges, fighting #COVID19. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021

Шмигаль також подякував Євросоюзу за макрофінансову допомогу, яка "дасть нам можливість відновити економіку після COVID-19".

Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to 🇺🇦

It'll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We're deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2021

У вівторок на пресконференції Шмигаль повідомив, що фактичне виділення грошей відбудеться трохи пізніше. Агентство РБК-Україна з посиланням на віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса пише, що це станеться наприкінці жовтня.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Європейська комісія вирішила виділити пакет макрофінансової допомоги в розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам: Албанії, Боснії і Герцеговині, Грузії, Йорданії, Косову, Молдові, Чорногорії, Північній Македонії, Тунісу та Україні.

Україна в рамках цієї програми має отримати 1,2 млрд євро. Першим траншем у грудні 2020 року Україна отримала 623,5 млн євро.

У рамках співпраці між Україною і ЄС у 2014-2019 роках було реалізовано чотири програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС - Україна отримала пільгове кредитне фінансування на загальну суму 3,31 млрд євро.

Усі отримані в попередні періоди кошти макрофінансової допомоги ЄС пішли на зменшення зовнішнього фінансового тиску, поліпшення платіжного балансу держави, забезпечення бюджетних потреб.