"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону
Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону
Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ГоловнаЕкономікаБізнес

Ціни на газ в Європі вперше перевищили $700

Зростання біржових котирувань стимулюється "Газпромом".

Ціна газу на голландському хабі TTF у четвер, 9 вересня, перевищила 57 євро за МВт-год, що відповідає понад 700 доларам за тисячу кубометрів.

Черговий історичний рекорд пов'язаний із низькими запасами газу в європейських сховищах напередодні холодного сезону, а також впертим небажанням "Газпрому" збільшувати прокачку газу через територію України.

За даними "Оператора ГТС України", обсяги транспортування через територію України у вересні становитимуть тільки 109 млн куб. м на добу. Це мінімальний обсяг, передбачений діючою транзитною угодою з "Газпромом" до 2025 року.

"Україна постійно пропонує додаткові транзиті потужності для постачання додаткових обсягів газу до ЄС. Проте «Газпром», на жаль, постійно відмовляється від них. Складається враження, що такою поведінкою «Газпром» не лише стимулює подальше зростання цін на газ у ЄС, але й посилає вкрай прозорі сигнали до Європи, що додаткові обсяги газу можливі тільки через «Північний потік-2»", – заявив напередодні гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Наслідком політики "Газпрому" стало рекордне здорожчання газу на європейських газових хабах. За рік ціна на газ в Європі зросла майже втричі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також