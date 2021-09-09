Ціни на газ в Європі вперше перевищили $700

Ціна газу на голландському хабі TTF у четвер, 9 вересня, перевищила 57 євро за МВт-год, що відповідає понад 700 доларам за тисячу кубометрів.

Черговий історичний рекорд пов'язаний із низькими запасами газу в європейських сховищах напередодні холодного сезону, а також впертим небажанням "Газпрому" збільшувати прокачку газу через територію України.

За даними "Оператора ГТС України", обсяги транспортування через територію України у вересні становитимуть тільки 109 млн куб. м на добу. Це мінімальний обсяг, передбачений діючою транзитною угодою з "Газпромом" до 2025 року.

"Україна постійно пропонує додаткові транзиті потужності для постачання додаткових обсягів газу до ЄС. Проте «Газпром», на жаль, постійно відмовляється від них. Складається враження, що такою поведінкою «Газпром» не лише стимулює подальше зростання цін на газ у ЄС, але й посилає вкрай прозорі сигнали до Європи, що додаткові обсяги газу можливі тільки через «Північний потік-2»", – заявив напередодні гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Наслідком політики "Газпрому" стало рекордне здорожчання газу на європейських газових хабах. За рік ціна на газ в Європі зросла майже втричі.