Мінекономіки звільнило підозрюваного в розтраті керівника ДПЗКУ

Міністерство економіки 15 вересня звільнило виконуючого обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України Андрія Власенко, якого підозрюють в розтраті.

Про це повідомила пресслужба ДПЗКУ.

Новим в.о. голови правління став Василь Коваленко, який уже очолював корпорацію у період з травня 2020 по листопад 2020 року. З 2018 року він займає посаду заступника голови правління ДПЗКУ.

Нагадаємо, що Власенку місяць тому повідомили підозру в завданні збитків компанії на суму до 57 млн доларів. Його разом зі ймовірним спільником затримали в аеропорту "Жуляни" під час спроби вилетіти за кордон.

Андрій Власенко на посаді керівника ДПКЗУ пропрацював менше року. Його призначили у листопаді 2020 року. Перед тим він очолював сільськогосподарське держпідприємство "Укрліктрави", звідки його звільнили через "неналежне виконання своїх службових обов’язків".

З 2015 до 2020 року Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від партії "Батьківщина".

ДПЗКУ створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій – лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи. Сумарно компанія налічує 55 підрозділів-філій. На потужностях корпорації можна зберігати 3,75 млн тонн зернових. Зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів складають орієнтовно 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.