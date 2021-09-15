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Офіс президента підтвердив, що Україна може отримати нові системи протиповітряної оборони від США

У драфті закону Палати представників уже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.

Офіс президента підтвердив, що Україна може отримати нові системи протиповітряної оборони від США
Iron Dom
Фото: EPA/UPG

Офіс президента підтвердив, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол").

За даними преслужби ОПУ, це можливо завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.

"Відповідну поправку до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США, повідомляє видання Politico. Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні", – зазначили в Офісі президента.

В драфті закону Палати представників уже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.

В ОПУ додали, що система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. 

Нагадаємо, видання Politico оприлюднило матеріал про те, що США можуть передати Україні дві батареї системи протиракетної оборони "Залізний купол". 

Версія законопроєкту не визначає конкретні системи озброєння, які пропонується передати Україні. Однак один з працівників Конгресу заявив, що формулювання про передачу наявних систем говорить про багато речей, і що дві батареї "Залізного купола" є основними кандидатами, оскільки в армії мало відповідних систем, які могли б нейтралізувати загрозу, з якою стикається Україна з боку РФ. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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