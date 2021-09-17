​Арахамія та Коломойський "обмінялися жартами про закон про олігархів" на футболі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував оприлюднені в соцмережах фото, на яких він у віп-ложі спілкується з бізнесменом Ігорем Коломойським під час футбольного матчу Ліги чемпіонів "Динамо-Бенфіка".

Про це він розповів журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

Фото: facebook.com/mixailotkach

"Він сказав: "Зараз я до тебе підійду - і тобі потрібно буде декларуватися", а я йому кажу:" Не поспішайте, ще пару тижнів є - можна не декларуватися". Обмінялися жартами про закон про олігархів", - пояснив Арахамія.

Він зазначив, що прийшов на матч разом із дружиною, сином і другом і не знав, що там будуть міністри, інші депутати та бізнесмени.

"Я не знав, тому що я в ту ложу не йшов, хоча у мене був, до речі, квиток туди. Але я ніколи не ходжу в ложу почесних гостей, я йду в ті ложі, де звичайні люди. Я не був там (у віп-ложі): ось ложа номер 33, за бортиком, потім - ложа почесних гостей ", - додав Араїхамія.

Раніше депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі розповів, що до другого читання у законопроєкту готують певні правки, зокрема необхідність "декларувати контакти з олігархами."

"Декларувати зустрічі з олігархом тепер повинні і керівники держкомпаній, і навіть патронатна служба Офісу Президента і Ради. Напевно, знову футболом надихнулися", - написав Железняк.

Напередодні журналіст Михайло Ткач оприлюднив фото з віп-ложі стадіону.

"З якихось невідомих причин саме на цей матч з‘їхались різні впливові люди, об‘єднані різними важливими темами для розмов. У віп-ложі був, наприклад, Ігор Коломойський (на фото він спілкується з керівником фракції президента у парламенті Давидом Арахамією) та бізнес-партнер Євген Гєллер, був керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністрів Немчинов, голова бюджетного комітету ВР Арістов, Борис Баум, авжеж Микола Тищенко, віце-прем‘єр Уруський, власник мережі АТБ Геннадій Буткевич, депутат Іванчук, футбольні завсідники брати Суркіси, депутат Сергій Льовочкін та багато інших", - підписав вото журналіст.

Нагадаємо, 1 липня на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

2 вересня омбудсман Людмила Денісова звернулася до Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність законопроєкту Конституції і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

В зауваженнях Денісової сказано, що включення олігархів до реєстру "має відбувати при наявності певних обставин, як то володіння статутним капіталом природної монополії або контроль за нею, наявністю грошових активів, які перевищують певну вартість". Тобто, робить висновок омбудсман, включенню до реєстру підлягатимуть особи залежно від їхнього майнового стану, що заборонено Конституцією. Загалом зауваження Денісової містять 16 пунктів з претензіями. Омбудсман вважає, що законопроєкт не може бути підтриманим.

Міністр юстиції Денис Малюська порадив депутатам ухвалити законопроєкт про олігархів до отримання висновків Венеціанської комісії. За словами міністра, законопроєкт після другого читання відрізнятиметься від першого, а комісія це не зможе врахувати.

Однак спікер парламенту Дмитро Разумков все ж спрямував документ на експертизу до Венеціанської комісії вже після першого читання.