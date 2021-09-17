Зеленський своїм указом затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України

Президент України Володимр Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року і затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України, в якому відображена стратегія воєнної безпеки України.

Відповідний указ №473/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

Згідно з документом, військова політика України реалізується за кількома основними напрямками, одне з яких - забезпечення відсічі і стримування збройної агресії РФ, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання військових конфліктів з будь-якими іноземними державами.

"У Стратегічному оборонному бюлетені України сформульовані мета і бачення сил оборони зразка 2030 року, згідно з яким сили оборони об'єднані єдиним керівництвом і складаються з професійно підготовленого і мотивованого особового складу, оснащені сучасним озброєнням і військовою (спеціальної) технікою, здатні забезпечити захист суверенітету і територіальної цілісності Україна, готові до ведення операцій в повітрі, на суші, на морі, ведення протиборства в інформаційному просторі і кіберпросторі, здатні діяти асиметрично, нестандартно, є проактивними і інтегрованими в євроатлантичну архітектуру безпеки ", - йдеться в повідомленні.

На основі Стратегічного оборонного бюлетеня України, як зазначається, будуть розроблені державні цільові програми та інші планувальні документи і проекти з розвитку можливостей сил оборони. Реалізація завдань і заходів Стратегічного оборонного бюлетеня України буде здійснюватися як за рахунок державного бюджету, так і інших джерел фінансування.

Нагадаємо, наприкінці серпня Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо кібероборони держави".