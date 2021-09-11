Малюська радить депутатам ухвалити законопроєкт про олігархів до отримання висновків Венеціанської комісії

Міністр зазначив, що законопроєкт після другого читання відрізнятиметься від першого, а комісія це не зможе врахувати.

Міністр юстиції Денис Малюська радить Верховній Раді розглянути законопроєкт про олігархів у другому читанні попри його направлення до Венеціанської комісії.

На його думку, це слід зробити, щоб суспільство не сприймало як затягування процесу. Про це міністр повідомив у коментарі кореспонденту LB.ua в межах другого дня форуму YES.

"Я думаю, що суспільство може так сприймати (як затягування. - Ред.). Щоб наш народ не відчував того, що нібто його обманюють і процес затягується, я б рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт у другому читанні, незважаючи на те, що Венеціанська комісія буде його розглядати", – зазначив міністр.

Він додав, що законопроєкт після другого читання буде відрізнятися від того, який зара відправили на розгляд комісії.

"Чимало положень будуть новими, Венеціанська комісія не зможе їх врахувати", – пояснив він.

Які саме положення зміняться – залежить від комітету, засідання якого поки ще не відбулося.

Меседжі президента і депутатів – що доречні, розумні пропозиції депутатів, які поліпшують законопроєкт, абсолютно спокійно можуть бути враховані, зазначив Малюська. Законопроєкт, який зареєстрований, не є незмінним і він набиратиме чинність шість місяців після прийняття.

"Відповідно, у нас буде час врахувати зауваження Венеціанської комісії, якщо такі будуть. Не бачу сенсу чекати, потрібно його приймати, щоб суспільство зрозуміло, що це не затягування процесу", – додав він.

Малюська також прокоментував одну з основних правок до законопроєкту, який стосується зміни органу, відповідального за визначення особи олігархом. У редакції першого читання це Рада нацбезпеки і оборони.

"Я б рекомендував залишити РНБО", – зазначив міністр юстиції.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

2 вересня Денісова звернулася до Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність законопроєкту Конституції і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

В зауваженнях Денісової сказано, що включення олігархів до реєстру "має відбувати при наявності певних обставин, як то володіння статутним капіталом природної монополії або контроль за нею, наявністю грошових активів, які перевищують певну вартість". Тобто, робить висновок омбудсман, включенню до реєстру підлягатимуть особи залежно від їхнього майнового стану, що заборонено Конституцією.

Загалом зауваження Денісової містять 16 пунктів з претензіями. Омбудсман вважає, що законопроєкт не може бути підтриманим.

Малюська таку позицію розкритикував і сказав, що "виявляється, законопроект дискримінує олігархів за майновою ознакою, що нібито порушує Конституцію та Конвенцію про захист прав людини".

Однак спікер парламенту Дмитро Разумков все ж спрямував документ на експертизу до Венеціанської комісії.