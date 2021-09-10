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Нардеп Юрчишин подав до ДБР та Офісу генпрокурора заяву про бійку Тищенка в Раді

На його думку, в діях Тищенка вбачаються ознаки двох кримінальних правопорушень.

Нардеп Юрчишин подав до ДБР та Офісу генпрокурора заяву про бійку Тищенка в Раді
Ярослав Юрчишин
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин подав до Державне бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора заяву щодо бійки Миколи Тищенка з Гео Леросом.

Про це Юрчишин повідомив у фейсбуці.

"9 вересня Тищенко М.М. напав на Geo Leros під час його виступу за трибуною сесійного залу Верховної Ради України, виштовхнув Героса Л.Б. за межі трибуни, чим припинив його виступ як народного депутата України та перешкодив здійсненню ним своїх повноважень, які йому надав народу України як депутату", - написав він.

На думку Юрчишина, в діях Тищенка вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2. ст. 346 Кримінального кодексу - вчинення насильницьких дій у зв’язку із державною діяльністю народного депутата України, та ч.1. ст. 351 - створення штучних перешкод у роботі народного депутата.

"Щодо статті 346, то такі дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, а щодо 351 - штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 9 вересня народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко застосував силу до позафракційного депутата Гео Лероса під час його виступу в парламенті через критику на адресу президента і голови ОПП. Конфлікт відбувся під час виступу Лероса при розгляді звіту тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо перевірки стану "Укрзалізниці".

Лерос із трибуни заявив, що "єдине ТСК, яке повинно звітувати в цій залі, стосується зриву спецоперації по "вагнерівцям". Депутат додав, що українців цікавить, хто "злив спецоперацію" і назвав прізвища Єрмака і Зеленського.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після цього закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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