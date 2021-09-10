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Шмигаль заступився за Тарана на фоні чуток про відставку міністра

"Він на своєму місці, абсолютно професійна людина".

Шмигаль заступився за Тарана на фоні чуток про відставку міністра
Міністр оборони Андрій Таран
Фото: mil.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав міністра оборони Андрія Тарана професіоналом, який знаходиться на своєму місці.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

"Стосовно пана міністра оборони. Він на своєму місці, абсолютно професійна людина, яка користується повагою армії і пройшла відповідний шлях до цієї позиції", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 22 серпня президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті міністрів. Кого саме буде звільнено чи призначено, він не розповів.

Після цього декілька джерел в "Слузі народу" та з керівництва опозиційної фракції розказали LB.ua, що в Кабміні плануються "точкові" ротації. Пізніше це офіційно підтвердив лідер фракції Давид Арахамія, за словами якого у відставку можуть піти три-чотири міністри.

Їх імена офіційно не називаються, але ходять розмови про те, що "на вихід" готують трьох - міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра та міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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